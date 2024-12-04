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ПОЛІТИКА

Болгарія надає новий пакет військової допомоги Україні

04 грудня 2024, 14:07
Болгарія надає новий пакет військової допомоги Україні
Фото: google.com
Зазначається, що про виділення зброї, техніки та боєприпасівсвідчить протокол останнього засідання тимчасового уряду в Болгарії.

Болгарія продовжує надавати Україні в рамках оборонної допомоги різні види озброєння, а також техніку та боєприпаси. Здійснюється чергове поповнення списку змісту пакета підтримки.

Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов, повідомляє BNR.

Зазначається, що про виділення зброї, техніки та боєприпасівсвідчить протокол останнього засідання тимчасового уряду в Болгарії. 

Повний перелік вмісту нового пакета допомоги для України з боку Софії є конфіденційним, вказується в постанові болгарського Кабінету міністрів.

Між тим також зазначається, що допомога надається згідно з угодою від кінця 2022 року, яка також залишалася таємною. 

Міністерство оборони Болгарії вже тоді запевнило, що військова допомога для України жодним чином не зашкодить можливостям болгарської армії. 

Запрянов розповів болгарським журналістам, що це вже сьоме поповнення списку військової допомоги Україні від початку року. Також зазначається, що з початку широкомасштабної військової агресії рф проти України Київ передав Софії перелік необхідного озброєння. 

На останній зустрічі у вересні в.о. глави Міноборони Болгарії Запрянов запевнив посла України, що його країни продовжить надавати Києву допомогу.

Нагадаємо, Болгарія з початку повномасштабного вторгнення росії надає Україні різноманітну допомогу, зокрема оборонного характеру.

війнаБолгаріядопомога Україні

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