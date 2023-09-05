Болгарія надала притулок росіянину, який протестував проти війни в Україні
Громадянин країни-агресора рф Олександр Стоцький, який брав участь у протестах проти російського диктатора владіміра путіна та війни рфпроти України, отримав статус біженця у Болгарії.
Про це повідомляє Euractiv.
Раніше йому неодноразово відмовляли в притулку на підставі постанови, що в росії на нього не чекає ніякої реальної небезпеки.
За словами Стоцького, він боїться повертатися в росію, оскільки його можуть відправити до в’язниці або на фронт.
Він стверджує, що, перебуваючи у росії, брав участь у кількох протестах проти уряду та був спостерігачем на виборах до Думи рф у штаб-квартирі московських опозиційних політиків.
У Софії він також брав участь у демонстраціях проти російської агресії в Україні.
"Я виступаю проти агресивних дій російської федерації в особі диктатора путіна. Я проти війни, тому що вона суперечить моїм моральним принципам", — говорив він журналістам у березні 2022 року.