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Болгарія надала притулок росіянину, який протестував проти війни в Україні

05 вересня 2023, 11:11
Болгарія надала притулок росіянину, який протестував проти війни в Україні
Фото з вільного доступу
Для того, щоб отримати статус біженця, росіянин вів тривалу судову тяганину з Державним агентством у справах біженців Болгарії.

Громадянин країни-агресора рф Олександр Стоцький, який брав участь у протестах проти російського диктатора владіміра путіна та війни рфпроти України, отримав статус біженця у Болгарії.

Про це повідомляє Euractiv.

Раніше йому неодноразово відмовляли в притулку на підставі постанови, що в росії на нього не чекає ніякої реальної небезпеки.

За словами Стоцького, він боїться повертатися в росію, оскільки його можуть відправити до в’язниці або на фронт.

Він стверджує, що, перебуваючи у росії, брав участь у кількох протестах проти уряду та був спостерігачем на виборах до Думи рф у штаб-квартирі московських опозиційних політиків.

У Софії він також брав участь у демонстраціях проти російської агресії в Україні.

"Я виступаю проти агресивних дій російської федерації в особі диктатора путіна. Я проти війни, тому що вона суперечить моїм моральним принципам", — говорив він журналістам у березні 2022 року.

Болгаріябіженцівійна в Україніросія окупанти

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