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ПОЛІТИКА

Болгарія надасть Україні військову допомогу двома шляхами

20 грудня 2022, 15:22
Болгарія надасть Україні військову допомогу двома шляхами
Фото: google.com
Міністри оборони України та Болгарії обговорили надання військової допомоги

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч з міністром оборони Болгарії Дімітаром Стояновим, під час якої обговорили питання двостороннього співробітництва в оборонній сфері та надання необхідної допомоги Україні від Болгарії,  повідомляє Міноборони.

"Радий вітати у нас в гостях пана міністра Дімітара Стоянова. Болгарія була серед держав, які прийняли українських громадян і дітей, змушених тікати від розпочатої агресором війни. Також Республіка Болгарія допомагала нашим захисникам шоломами, бронежилетами, медичними наборами для поранених воїнів тощо. Ми обговорили деталі подальшої допомоги, яка посилить наше військо. Продовжуємо підтримувати воєнно-політичний діалог між нашими дружніми країнами", – сказав Резніков.

У свою чергу Стоянов повідомив, що парламент Болгарії підтримав ідею надання Україні військової допомоги, яка може здійснюватися двома шляхами. Перший – полягає у наданні військового майна. Другий – через внесок до Місії Європейського Союзу з допомоги Україні для зміцнення ЗСУ.

Він висловив свою підтримку українським військовослужбовцям, які відстоюють незалежність нашої країни на фронтах війни.

"Наші переговори спрямовані на майбутню підтримку України. Болгарія разом іншими країнами-партнерами буде поряд з вашим народом. Україна заслуговує на те, щоб бути вільною і незалежною", – сказав Стоянов.

Також співрозмовники торкнулися важливих питань системи обліку та прозорості військової допомоги.

Стоянов на чолі делегації також відвідав Ірпінь, де побачив, на які звірства здатні російські окупанти. Окрім цього, він оглянув виставку знищеної російської техніки на Михайлівській площі, а також поклав квіти до стіни пам’яті загиблих за свободу і незалежність України воїнів.

Як повідомлялося, парламент Болгарії у п'ятницю, 16 грудня, проголосував за схвалення у другому й остаточному читанні Угоди між Болгарією та Україною про постачання Україні озброєнь, техніки та боєприпасів.


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