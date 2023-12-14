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ПОЛІТИКА

Болгарія намагається скасувати санкції проти росії в умовах зростаючого тиску – Politico

14 грудня 2023, 09:19
Болгарія намагається скасувати санкції проти росії в умовах зростаючого тиску – Politico
Фото: google.com
Загалом, дипломати з чотирьох країн ЄС підтримали заклик до Болгарії скасувати пільгу, що дозволяє їй купувати нафту за ціною, вищою за встановлену союзниками.

Парламент Болгарії у середу, 13 грудня, зробив перший крок до скасування винятку з санкцій, що приніс мільйони євро російській федерації. Голосування відбулося на тлі посилення тиску на країну з боку ЄС.

Про це повідомляє Politico.

Цей крок планувався раніше і був зроблений невдовзі після того, як з серпня по жовтень Болгарія імпортувала російську нафту за ціною, вищою за встановлену "Великою сімкою" та ЄС, що принесло кремлю 430 млн євро у вигляді прямих податків.

Ця торгівля була легальною, оскільки Болгарія отримала єдиний у своєму роді виняток із заборони ЄС на імпорт російської нафти морським транспортом, що підпадає під чинність санкцій. ЄС надав Болгарії виняток, щоб захистити країну від різких стрибків цін на паливо. Однак ця лазівка також дозволила москві отримати значні прибутки.

Загалом, виняток приніс росії 2 млрд євро доходів від експорту з моменту введення санкцій, що, за оцінками, призвело до сплати москві 1 млрд євро податків.

Після цієї доповіді уряд Болгарії оголосив про плани припинити вихід з-під санкцій 1 березня замість попереднього, самостійно встановленого крайнього терміну 31 жовтня. А в середу болгарські законодавці розпочали процес перетворення цього плану на закон: економічний комітет парламенту проголосував за цю пропозицію. Однак у законопроєкті не було жодної згадки про граничні ціни.

Голосування відбулося на тлі посилення тиску на Болгарію. З огляду на нещодавні викриття, увага була зосереджена, зокрема, на обхідних шляхах запровадження цінових обмежень.

Один з посадовців Єврокомісії зазначив, що якщо є лазівка, її слід усунути. Аналогічну думку висловили кілька дипломатів ЄС.

"Усі (такі) лазівки повинні бути закриті якомога швидше", – сказав один із них, додавши, що будь-яка енергетична залежність від росії "не лише загрожує безпеці ЄС, але й додає додаткові кошти для підживлення загарбницької війни росії проти України".

Загалом, дипломати з чотирьох країн ЄС підтримали заклик до Болгарії скасувати пільгу, що дозволяє їй купувати нафту за ціною, вищою за встановлену союзниками.

Наприкінці вересня болгарський парламент схвалив поступове припинення імпорту російської нафти, що мало поставити країну в один ряд з іншими членами ЄС.

Болгаріясанкціі проти росії

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