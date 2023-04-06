Болгарія оштрафували російський "Лукойл" на €100 млн

російська нафтова компанія "Лукойл" в Болгарії має виплатити €100 млн за зловживання домінуючим становищем через обмеження доступу до податкових складів і транспортної інфраструктури.

Відповідне рішення ухвалила болгарська Комісія із захисту конкуренції (КЗК), повідомив Euractiv.

"Це може запобігти, обмежити або спотворити конкуренцію та вплинути на інтереси споживачів шляхом обмеження імпорту моторного палива в країну", - йдеться на сайті.

Розслідування КЗК було проти "Лукойл Нафтохім Бургас" та "Лукойл Болганрія". Було виявлено, що група компаній порушила закон, не надавши імпортерам і виробникам моторного палива доступ до власних податкових складів.

Також "Лукойл" обмежив імпорт морськими шляхами, заблокувавши склади, пов’язані з нафтотерміналами "Розенець" та "Петрол-Варна", і не забезпечив доступ до нафтопродуктів для транспортування палива іншим виробникам та імпортерам.

Група "Лукойл" володіє у Болгарії найрозгалуженішою інфраструктурою зберігання та пов’язаною з нею транспортною інфраструктурою і є домінуючим підприємством в країні.

Проте згідно з висновком КЗК, група компаній використовує стратегію, що включає кілька антиконкурентних практик, які за послідовного та кумулятивного застосування впродовж більш 5 років створюють перешкоди для імпорту палива, або цілком перешкоджаючи цьому процесу, або роблячи його економічно неефективним.