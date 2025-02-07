Болгарія отримає пів мільярда доларів компенсації за військову допомогу Україні

Болгарія розраховує отримати 500 мільйонів євро компенсації від союзників України за військову допомогу Києву.

Уряд країни вже оголосив про отримання 174 млн євро від Данії в рамках двох контрактів на відправлення військової допомоги в Україну і очікує ще щонайменше 300 млн євро компенсації від США і Єврокомісії.

"Допомагаючи Україні, ми фактично допомагаємо собі", - заявив міністр оборони Атанас Запрянов.

Болгарія відправляє в Україну своє старе військове обладнання, вироблене за радянськими стандартами, а гроші, які вона отримує від союзників по НАТО і ЄС, вона може інвестувати в закупівлю нової західної зброї.

За словами міністра оборони країни, наразі Болгарія відправила в Україну шість пакетів із військовою допомогою, включно з боєприпасами, бронетехнікою і несправними ракетами ППО, які будуть використовуватися як запчастини. Уряд тримає в секреті, що саме відправляється Києву, але відомо, що основна допомога - це боєприпаси, а також ракети для ключових зенітних ракетних систем С-300.

Також у 2024 році Болгарія відправила 150 бронемашин і самохідні гаубиці радянського виробництва "Гвоздика".

Водночас, незважаючи на вигоду для болгарської армії, яка отримує хорошу компенсацію за стару зброю, проросійські сили в країні, як і раніше, виступають проти військової допомоги Україні. Найбільш затятими противниками є президент Румен Радєв, проросійська Болгарська соціалістична партія, що входить до правлячої коаліції, і велика прокремлівська партія "Възраждане", партнер німецької ультраправої AfD у Європарламенті.