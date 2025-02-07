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Болгарія отримає пів мільярда доларів компенсації за військову допомогу Україні

07 лютого 2025, 12:09
Болгарія отримає пів мільярда доларів компенсації за військову допомогу Україні
Фото: google.com
Уряд країни вже оголосив про отримання 174 млн євро від Данії в рамках двох контрактів на відправлення військової допомоги в Україну
Болгарія розраховує отримати 500 мільйонів євро компенсації від союзників України за військову допомогу Києву.
 
Про це пише Euractiv.
 
Уряд країни вже оголосив про отримання 174 млн євро від Данії в рамках двох контрактів на відправлення військової допомоги в Україну і очікує ще щонайменше 300 млн євро компенсації від США і Єврокомісії.
 
"Допомагаючи Україні, ми фактично допомагаємо собі", - заявив міністр оборони Атанас Запрянов.
 
Болгарія відправляє в Україну своє старе військове обладнання, вироблене за радянськими стандартами, а гроші, які вона отримує від союзників по НАТО і ЄС, вона може інвестувати в закупівлю нової західної зброї.
 
За словами міністра оборони країни, наразі Болгарія відправила в Україну шість пакетів із військовою допомогою, включно з боєприпасами, бронетехнікою і несправними ракетами ППО, які будуть використовуватися як запчастини. Уряд тримає в секреті, що саме відправляється Києву, але відомо, що основна допомога - це боєприпаси, а також ракети для ключових зенітних ракетних систем С-300.
 
Також у 2024 році Болгарія відправила 150 бронемашин і самохідні гаубиці радянського виробництва "Гвоздика".
 
Водночас, незважаючи на вигоду для болгарської армії, яка отримує хорошу компенсацію за стару зброю, проросійські сили в країні, як і раніше, виступають проти військової допомоги Україні. Найбільш затятими противниками є президент Румен Радєв, проросійська Болгарська соціалістична партія, що входить до правлячої коаліції, і велика прокремлівська партія "Възраждане", партнер німецької ультраправої AfD у Європарламенті.

 

Болгаріявійна в Україніросія окупанти

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