Болгарія озброїть берегову охорону ракетами через росію

Болгарія почала оснащувати берегову охорону ракетами через російську загрозу в Чорному морі.

Про це повідомляє Novinite.com.

"На даний момент ми не бачимо прямої загрози болгарським портам, але на силу відповідатимемо силою. Саме тому ми почали купувати ракети для берегової охорони, щоб ніхто не наважився наблизитися до наших чорноморських міст" - заявив прем'єр-міністр Болгарії Николай Денков.

За його словами, Болгарія повинна розвивати свої військово-морські сили, аби вони були достатньо підготовлені для захисту країни і національний інтерес країни полягає в тому, щоб лінія фронту і агресор в особі росії були якомога далі від кордонів країни.

"російські політики неодноразово говорили, що після України на черзі балтійські республіки та Молдова. Настав час болгарським громадянам відкрити очі на те, хто є агресор, який хоче відновити імперський вплив", - додав Денков.

Болгарія не буде працювати з росією над будь-якими енергетичними проєктами, особливо пов'язаними з АЕС "Белене", підсумував прем'єр-міністр.

"Агресор буде під європейськими санкціями протягом багатьох років», і тому для країни найкраще продати обладнання нереалізованої атомної електростанції Україн" - підсумував політик.