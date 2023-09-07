Матеріали:
Теми:

Болгарія озброїть берегову охорону ракетами через росію

07 вересня 2023, 17:53
Болгарія озброїть берегову охорону ракетами через росію
Фото: google.com
Болгарія почала оснащувати берегову охорону ракетами через російську загрозу в Чорному морі.

Про це повідомляє Novinite.com.

"На даний момент ми не бачимо прямої загрози болгарським портам, але на силу відповідатимемо силою. Саме тому ми почали купувати ракети для берегової охорони, щоб ніхто не наважився наблизитися до наших чорноморських міст" - заявив прем'єр-міністр Болгарії Николай Денков.

За його словами, Болгарія повинна розвивати свої військово-морські сили, аби вони були достатньо підготовлені для захисту країни і національний інтерес країни полягає в тому, щоб лінія фронту і агресор в особі росії були якомога далі від кордонів країни.

"російські політики неодноразово говорили, що після України на черзі балтійські республіки та Молдова. Настав час болгарським громадянам відкрити очі на те, хто є агресор, який хоче відновити імперський вплив", - додав Денков.

Болгарія не буде працювати з росією над будь-якими енергетичними проєктами, особливо пов'язаними з АЕС "Белене", підсумував прем'єр-міністр.

"Агресор буде під європейськими санкціями протягом багатьох років», і тому для країни найкраще продати обладнання нереалізованої атомної електростанції Україн" - підсумував політик. 

Нагадаєамо, що в зерновому альянсі сталась тріщина через Болгарю.
РосіяБолгаріяберегова охорона

Останні матеріали

росія – гангстер, а НАТО у панамках і без зброї. Голова Генштабу Польщі вимагає від НАТО агресивніше реагувати на дії росії – The Guradian
Політика
росія – гангстер, а НАТО у панамках і без зброї. Голова Генштабу Польщі вимагає від НАТО агресивніше реагувати на дії росії – The Guradian
Переклад iPress – 07 вересня 2023, 16:37
Ліквідація ворогів та колаборантів в Україні. Дехто занепокоєний відсутністю чіткої стратегії – The Economist
Політика
Ліквідація ворогів та колаборантів в Україні. Дехто занепокоєний відсутністю чіткої стратегії – The Economist
Переклад iPress – 07 вересня 2023, 12:52
Парадигма непослідовності. Республіканці повинні прогнати дух Чемберлена, коли йдеться про Україну – Джон Болтон
Політика
Парадигма непослідовності. Республіканці повинні прогнати дух Чемберлена, коли йдеться про Україну – Джон Болтон
Переклад iPress – 07 вересня 2023, 08:49
Центр сили змістився на Схід. Американські війська слід розмістити в Польщі, а не в Німеччині – Ендрю Міхта
Політика
Центр сили змістився на Схід. Американські війська слід розмістити в Польщі, а не в Німеччині – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 06 вересня 2023, 16:34
Які російські оборонні лінії подолали ЗСУ. Та чому F-16 не стануть панацеєю – Том Купер
Політика
Які російські оборонні лінії подолали ЗСУ. Та чому F-16 не стануть панацеєю – Том Купер
06 вересня 2023, 13:17
Колись диктатори тремтіли, коли говорив Папа Римський. Тепер вони випускають схвальні пресрелізи – Едвард Лукас
Політика
Колись диктатори тремтіли, коли говорив Папа Римський. Тепер вони випускають схвальні пресрелізи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 06 вересня 2023, 08:31
Бонд, а не Філбі? Чому данська влада затвердила грушника та ексспецназівця військовим аташе рф – Information
Політика
Бонд, а не Філбі? Чому данська влада затвердила грушника та ексспецназівця військовим аташе рф – Information
Переклад iPress – 05 вересня 2023, 15:01
Чи замінить Віктор Бут Прігожина? Торговець смертю може готуватися до набагато активнішої ролі в Африці – Майкл Альбанезе
Політика
Чи замінить Віктор Бут Прігожина? Торговець смертю може готуватися до набагато активнішої ролі в Африці – Майкл Альбанезе
Переклад iPress – 05 вересня 2023, 13:08
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється