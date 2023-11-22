Болгарія передає Україні 100 БТР – ЗМІ

Парламент Болгарії сьогодні, 22 листопада, ратифікував угоду про постачання Україні бронетранспортерів в Україну.

Національні збори Болгарії в середу ратифікували міжурядову угоду між Софією та Києвом, яка регламентує передання Україні 100 списаних бронетранспортерів болгарського Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє Nova.bg.

Болгарські депутати своїм рішенням ратифікували угоди між Міністерством внутрішніх справ Болгарії та Міністерством оборони України про "безоплатне надання бронетанкової транспортної техніки".

Рішення підтримали 152 депутати з коаліційних партій – ГЕРБ-СДС, "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія", а також "Руху за права і свободи" й партії "Є такий народ". Проти були соціалісти й представники проросійської партії "Відродження".

Угода була укладена ще в липні цього року, в серпні її підписали у Софії, а 13 листопада – в Україні. Оскільки вона стосується військово-технічного співробітництва, її повинен був додатково ратифікувати парламент Болгарії.

Болгарія з перших днів повномасштабного вторгнення рф надає Україні різну допомогу. Так, нещодавно парламент Болгарії за зачиненими дверима проголосував за постачання непридатних до експлуатації ракет С-300 України.