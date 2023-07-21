Болгарія передасть Україні сотню БТРів
21 липня 2023, 21:21
Джерело: armyinform
Парламент підтримав відповідне рішення.
Депутати парламенту Болгарії сьогодні, 21 липня, проголосували за постачання Україні партії бронетранспортерів.
Про це повідомляє BGNES.
За це проголосували 142 депутати. Їх передадуть зі складів болгарського МВС.
Міноборони Болгарії запевнило, що обороноздатність країни від цього не постраждає.
Депутати також запропонували навчити українських військових у Болгарії використовувати ці БТР, а потім відправити їх в Україну.