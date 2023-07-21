Болгарія передасть Україні сотню БТРів

Парламент підтримав відповідне рішення.

Депутати парламенту Болгарії сьогодні, 21 липня, проголосували за постачання Україні партії бронетранспортерів.



Про це повідомляє BGNES.

За це проголосували 142 депутати. Їх передадуть зі складів болгарського МВС.



Міноборони Болгарії запевнило, що обороноздатність країни від цього не постраждає.