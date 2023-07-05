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ПОЛІТИКА

Болгарія підтримала вступ України в НАТО

05 липня 2023, 09:59
Болгарія підтримала вступ України в НАТО
Фото: google.com
Окрім підтримки членства України в НАТО, у документі також міститься заклик до Болгарії продовжувати надавати військово-технічну допомогу та підтримується українська формула миру.

Комітет з питань зовнішньої політики парламенту Болгарії схвалив проект декларації про підтримку вступу України до НАТО після завершення війни.

Про це повідомляє BNT.

У декларації йдеться, що найпрямішим шляхом до відновлення миру в Україні, Чорноморському регіоні та Європі є негайний вихід російської федерації за міжнародно визнані кордони всіх суверенних держав. 

"Це знак для України, що одного дня, коли, як ми сподіваємося, запанує мир, Україна зможе розраховувати на підтримку Болгарії у своєму прагненні приєднатися до НАТО та разом гарантувати нашу безпеку", - сказав співавтор декларації Христо Іванов.

Окрім підтримки членства України в НАТО, у документі також міститься заклик до Болгарії продовжувати надавати військово-технічну допомогу та підтримується українська формула миру.

Також у болгарських ЗМІ з'явилась інформація про те, що президент України Володимир Зеленський може здійснити візит до Болгарії на запрошення нового уряду країни. Ймовірно, це відбудеться у четвер, 6 липня.

БолгаріяНАТО

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