Болгарія планує приєднатися до єврозони до кінця року

Уряду Болгарії залишилося виконати останній критерій для приєднання до єврозони.

Він стосується рівня інфляції.

В Софії розраховують виконати цю умову до кінця року.

Про це повідомляє Болгарська телеграфна агенція, посилаючись на заяву прем'єр-міністра Болгарії Ніколая Денкова.

"Остатаннім критерієм для вступу Болгарії в єврозону є те, що інфляція не перевищує 1,5% від трьох найнижчих показників у зоні… Болгарія має один із найнижчих рівнів інфляції в регіоні, але порівняно з країнами єврозони, які у принципі мають низьку інфляцію, це створює труднощі", - заявив прем'єр Болгарії.

Він додав, що останні місяці інфляція в країні знижується, тоді як у Давосі євопосадовцями обіцяли: якщо країні вдасться впоратися з інфляцією, не буде проблем з прийняттям в єврозону.

"Обговорювався виняток, як із Хорватією, але він має бути в межах розумного. Немає гарантій, що ми досягнемо успіху до літа, коли вийде звіт, але я дуже впевнений, що до кінця року ми виконаємо і цей критерій" - підсумував Денков.