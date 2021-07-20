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Болгарія почала будівництво найдовшого тунелю на Балканах

Це частина великого проєкту з модернізації залізниці від Софії до Бургаса
Болгарія почала будівництво найдовшого тунелю на Балканах як частини залізниці між Софією та болгарським чорноморським містом Бургас.
Болгарія почала будівництво найдовшого тунелю на Балканах Фото: Європейська правда

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Тунель розташований приблизно в 30 км від Софії в гірській місцевості і матиме довжину 6,8 км, що вдвічі більше найдовшого тунелю в Болгарії в Козниці.

Це частина великого проєкту з модернізації залізниці від Софії до Бургаса, яка будується вже 15 років. Є надія, що проєкт буде завершений до 2030 року. Кошти надані Операційною програмою ЄС з транспорту.

Вартість контракту на будівництво тунелю становить 300 мільйонів євро, будівництво ведеться турецькими компаніями, які беруть участь в будівництві нового аеропорту в Стамбулі.

Турецька компанія Cengiz має досвід будівництва в Болгарії 19-кілометрового шосе Люлін, яке є частиною шосе Струма і з'єднує Болгарію і Грецію.

Турецькі компанії під час риття нового тунелю будуть покладатися на своїх робочих, які мають досвід роботи з такими об'єктами в Туреччині. Болгарія видала робочі візи приблизно 230 турецьким інженерам, давши їм 72 місяці на завершення проєкту.

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20 07 2021 14:52
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