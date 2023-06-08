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Болгарія подає до суду на "Газпром"

08 червня 2023, 11:13
Болгарія подає до суду на
Фото: ТАСС
Після того, як Болгарія відмовилася здійснювати розрахунки з агресором в російських рублях поставки газу були зупинені.

Міністерство енергетики Болгарії готує арбітражний позов до російської державної газової компанії "Газпром" за припинення поставок газу в квітні минулого року.

Таку заяву зробив тимчасово виконуючий обов'язки міністра енергетики уряду Россен Христов. 

Про це повідомляє Euractiv.com.

"Поставки були зупинені після того, як Болгарія відмовилася здійснювати розрахунки з агресором в російських рублях, Болгарія і Польща стали першими державами-членами ЄС, які постраждали від припинення поставок газу з росії після того, як відмовилися платити в російських рублях в порушення контрактів, номінованих в доларах", - заявив Христов. 

Уряд Болгарії намагався домовитися про відновлення поставок, у зв'язку з чим Міжнародний арбітражний юрист методі Байкушев розкритикував Софію за таку пасивність по відношенню до "Газпрому" і попередив, що росія може використовувати справу про гібридну операцію для дестабілізації нового прозахідного уряду.

"Мене турбує, що одна з атак на новий уряд може виходити від "Газпром експорту", який пред'явить позов Болгарії. Очевидно, що в рф немає проблем з проведенням цієї гібридної операції, незалежно від того, чи програють таку справу", - зазначив адвокат.

росія могла б використовувати судовий процес як гібридну атаку на Болгарію, тому що проросійські голоси могли б піднести його як ризик, що виходить від прозахідних політиків, які відмовилися платити за путінський газ в рублях.

Проросійський наратив був використаний відразу ж після припинення поставок проросійськими журналістами, експертами та політичними лідерами, які зображували Болгарію повністю залежною від рішення Кремля.

ГазпромБолгарія

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