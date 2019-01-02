Болгарія погодилась постачати російський газ до ЄС в обхід України Загальна вартість проекту має скласти 1,4 мільярда євро

Росія та Болгарія затвердили маршрут нової гілки російського газопроводу в обхід України "Турецького потоку". Так, в Болгарії збудують новий газогін, яким транспортуватимуть газ з Туреччини до Сербії.

Фото: EPA/UPG

Зазначається, що загальна вартість проекту має скласти 1,4 мільярда євро. Контракт на його будівництво підписали російський Газпром, болгарський "Булгаргаз" та швейцарська компанія MET. Зазначимо, що "Турецький потік" - російський газопровід, який Газпром будує для того, аби постачати газ до Європи в обхід газотранспортної системи України. Наразі введено в експлуатацію першу гілку цього газопроводу, яка забезпечує російським газом Туреччину. Друга гілка має постачати газ до Європи. Вона наразі добудовується. Загальна пропускна здатність другої гілки "Турецького потоку" складає 15,75 мільярдів кубометрів газу на рік. 3,5 мільярда кубометрів постачатимуть для потреб Болгарії, 2,5 мільярда кубометрів - Сербії та 6 мільярдів кубометрів — Угорщини. Решту газу планують продавати Словаччині та Австрії. Таким чином, Росія планує відмовитися від потужностей української ГТС. Нагадаємо, російський "Газпром" заявив про завершення будівництва першої нитки підводного газопроводу "Турецький потік".

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