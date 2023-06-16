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ПОЛІТИКА

Болгарія прагне посилити підтримку зусиль ЄС щодо постачання Україні боєприпасів – Politico

16 червня 2023, 13:12
Болгарія прагне посилити підтримку зусиль ЄС щодо постачання Україні боєприпасів – Politico
Фото: google.com
Європейське оборонне агентство запустило проект для держав-членів спільної закупівлі боєприпасів, щоб поповнити свої запаси або відправити їх в Україну.

Болгарія хоче приєднатись до ініціативи ЄС щодо закупівлі снарядів для України.

Про це розповів міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв, повідомляє Politico.

Європейське оборонне агентство запустило проект для держав-членів спільної закупівлі боєприпасів, щоб поповнити свої запаси або відправити їх в Україну. Поки що Болгарія була однією з двох країн ЄС (іншою є військово нейтральна Ірландія), які не приєдналися до схеми EDA.

Однак наразі міністр повідомив, що їх рішення змінилось і вони планують доєднатись до спільних закупівель снарядів для України.

"Ми дуже чітко прагнемо приєднатися до цієї коаліції... Думаю, ми зможемо забезпечити Україну частиною необхідних боєприпасів", - повідомив Тодор.

Він зауважив, що наразі в країні не було прийнято жодного офіційного документа з приводу приєднання Болгарії до ініціативи ЄС, однак за його словами, міністерство оборони знайде спосіб це змінити.

Зауважимо, що цей крок знаменує різкий поворот для балканської країни, новий уряд якої прийшов на посаду минулого тижня після періоду тривалої нестабільності, під час якого відбулося п’ять виборів за два роки.

ЄСБолгаріябоєприпасивійна в Україні

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