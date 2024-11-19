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Болгарія просить ЄС обмежити імпорт ще одного українського товару

19 листопада 2024, 19:54
Болгарія просить ЄС обмежити імпорт ще одного українського товару
Фото: з вільних джерел
Раніше Болгарія просила Єврокомісію захистити своїх виробників від надмірного імпорту яєць з України

Болгарський міністр сільського господарства й продовольства Георгій Тахов звернувся до Європейської комісії з проханням вжити заходів для захисту від імпорту меду з України.

Про це повідомила BTA.

Під час засідання Ради ЄС з питань сільського господарства й рибальства Тахов заявив, що імпорт українського меду перешкоджає збуту місцевої продукції.
 
За його словами, надходження українського меду "за дуже низькими цінами" на європейський ринок чинить великий тиск на ціни болгарського меду.
 
Водночас таке прохання Болгарії підтримала й Румунія.
 
Тахов додав, що протягом січня-жовтня 2024 року обсяги імпортованого українського меду в Болгарію зросли на понад 30%, порівняно з аналогічним показником 2023, передає міністерство.
 
Раніше Болгарія зверталася до Європейської комісії з проханням захистити своїх виробників від надмірного імпорту яєць з України. 

 

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