Болгарія просить ЄС обмежити імпорт ще одного українського товару

Раніше Болгарія просила Єврокомісію захистити своїх виробників від надмірного імпорту яєць з України

Болгарський міністр сільського господарства й продовольства Георгій Тахов звернувся до Європейської комісії з проханням вжити заходів для захисту від імпорту меду з України.

Про це повідомила BTA.

Під час засідання Ради ЄС з питань сільського господарства й рибальства Тахов заявив, що імпорт українського меду перешкоджає збуту місцевої продукції.

За його словами, надходження українського меду "за дуже низькими цінами" на європейський ринок чинить великий тиск на ціни болгарського меду.