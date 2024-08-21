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ПОЛІТИКА

Болгарія просить ЄС захистити її ринок від надмірного імпорту українських яєць

21 серпня 2024, 15:54
Болгарія просить ЄС захистити її ринок від надмірного імпорту українських яєць
В країні вважають, що потрібно захистити власних виробників.

Болгарія звернулась до відповідного органу Євросоюзу через надмірний імпорт яєць з України.  Про те, що країна вимагає у ЄС обмежити ввезення цієї української продукції повідомив міністр сільського господарства та продовольства Болгарії Георгі Тахов, передає bnr.

"Болгарія вимагає від Єврокомісії задіяти захисний механізм щодо болгарських виробників яєць у зв'язку із надмірним імпортом з України", – зазначив він.

На зустрічі з представниками Асоціації промислового птахівництва він зазначив, що зробив перший крок, надавши дані про ситуацію в секторі Раді міністрів у Брюсселі.

За його словами, спільними зусиллями кількох держав-членів запроваджено захисний механізм для активізації тарифної квоти. Якщо імпорт яєць з України перевищить цю квоту, то застосовуватиметься мито.

Тахов підкреслив, що для запровадження заходів захисту Брюссель має упродовж 4 місяців провести оцінку стану ринку ЄС (ринку однієї чи кількох країн-членів) щодо відповідної продукції.

імпортБолгаріяяйця

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