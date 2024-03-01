Болгарія припиняє завозити нафту з росії

Від сьогодні Болгарія припиняє імпорт російської нафти.

В такий спосіб країна достроково завершує чинне для неї до кінця цього року звільнення від заборони на ввезення цього енергоресурсу з росії.

Про це передає новинна агенція BGNES.

З 1 березня набуло чинності рішення болгарського парламенту, ухвалене наприкінці минулого року.

Згідно з рішенням було затверджено графік, що передбачає скорочення імпорту вдвічі з 1 січня, потім - до 25% з 1 лютого і повне його зупинення з 1 березня.

Болгарія та кілька інших країн Євросоюзу були звільнені Брюсселем від заборони на імпорт нафти з росії до кінця 2024 року.

Проте уряд республіки вирішив відмовитися від російської сировини достроково.

Єдиний НПЗ у Болгарії належить "Лукойл", який почав працювати в країні в жовтні 1999 року. Потужність заводу в Бургасі - 8,8 млн тонн. Компанія також управляє мережею з понад 500 АЗС у країні.

Нещодавно Болгарія запровадила для НПЗ у Бургасі 60-відсотковий податок на прибуток, який буде знижено до 15% лише після продажу активу. Також на підприємстві має бути проведена модернізація за 500 млн євро, щоб завод міг переробляти легші - неросійські - сорти нафти.

"Лукойл" заявив, що розпочав роботу з перегляду стратегії діяльності підприємств групи на території Болгарії з огляду на значну зміну умов.

"Будуть проаналізовані різні опції із залученням міжнародних консультантів, включно із продажем бізнесу", - заявляли в компанії.