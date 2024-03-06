Болгарія розпочала відправку обіцяних БТРів до України
Уряд Болгарії почав відправлення обіцяних бронетранспортерів в Україну.
Про це повідомляє BTV.
За даними видання, перший бронетранспортер був завантажений на платформу і вирушив із бази Головного управління жандармерії в Софії на залізничну станцію в Нові Іскарі.
Загалом на Україну буде відправлено 110 бронетранспортерів. За їхнє перекидання відповідає Міністерство оборони.
Їх транспортування розпочалося сьогодні, і їх перевозитимуть у комплекті з шести одиниць.
Болгарія з перших днів повномасштабного вторгнення рф надає Україні різноманітну допомогу. Так, раніше парламент Болгарії за зачиненими дверима проголосував за постачання непридатних до експлуатації ракет С-300 України.