Болгарія розпочала відправку обіцяних БТРів до України

Про це повідомляє BTV.

За даними видання, перший бронетранспортер був завантажений на платформу і вирушив із бази Головного управління жандармерії в Софії на залізничну станцію в Нові Іскарі.

Загалом на Україну буде відправлено 110 бронетранспортерів. За їхнє перекидання відповідає Міністерство оборони.

Їх транспортування розпочалося сьогодні, і їх перевозитимуть у комплекті з шести одиниць.

Болгарія з перших днів повномасштабного вторгнення рф надає Україні різноманітну допомогу. Так, раніше парламент Болгарії за зачиненими дверима проголосував за постачання непридатних до експлуатації ракет С-300 України.