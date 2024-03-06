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Болгарія розпочала відправку обіцяних БТРів до України

06 березня 2024, 15:47
Болгарія розпочала відправку обіцяних БТРів до України
Фото: google.com
Загалом на Україну буде відправлено 110 бронетранспортерів.

Уряд Болгарії почав відправлення обіцяних бронетранспортерів в Україну.

Про це повідомляє  BTV.

За даними видання, перший бронетранспортер був завантажений на платформу і вирушив із бази Головного управління жандармерії в Софії на залізничну станцію в Нові Іскарі.

Загалом на Україну буде відправлено 110 бронетранспортерів. За їхнє перекидання відповідає Міністерство оборони.

Їх транспортування розпочалося сьогодні, і їх перевозитимуть у комплекті з шести одиниць.

Болгарія з перших днів повномасштабного вторгнення рф надає Україні різноманітну допомогу. Так, раніше парламент Болгарії за зачиненими дверима проголосував за постачання непридатних до експлуатації ракет С-300 України. 

 

БолгаріяБТРдопомога арміївійна в Україніросія окупанти

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