Болгарія схвалила надання Україні зенітних ракет та навчання пілотів на F-16
Комітет оборони парламенту Болгарії у четвер, 7 грудня, підтримав надання Україні переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) і зенітних ракет різних типів. Також посадовці розглянули питання долучення Болгарії до підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.
Про це повідомляє Bulgarian National Radio.
Пропозиції трьох партій полягають у тому, щоб Болгарія передала Україні несправні, застарілі переносні зенітно-ракетні комплекси і зенітні ракети різних типів.
"Після бурхливих дебатів Комітет з питань оборони підтримав пропозицію Болгарії передати Україні несправні зенітно-ракетні комплекси", — йдеться у повідомленні.
До того ж ініціатива передбачає надання Болгарією допомоги в підготовці українських пілотів F-16, зокрема, з використанням болгарського повітряного простору і дозвіл здійснювати військову підготовку до 160 українських військових на рік на ротаційній основі.