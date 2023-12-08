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Болгарія схвалила надання Україні зенітних ракет та навчання пілотів на F-16

08 грудня 2023, 08:57
Болгарія схвалила надання Україні зенітних ракет та навчання пілотів на F-16
Джерело: armyinform
Рішення підтримали 11 членів парламентського комітету, один утримався, четверо від проросійських партій "Відродження" та Болгарської соціалістичної партії проголосували проти.

Комітет оборони парламенту Болгарії у четвер, 7 грудня, підтримав надання Україні переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) і зенітних ракет різних типів. Також посадовці розглянули питання долучення Болгарії до підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це повідомляє Bulgarian National Radio.

Пропозиції трьох партій полягають у тому, щоб Болгарія передала Україні несправні, застарілі переносні зенітно-ракетні комплекси і зенітні ракети різних типів.

"Після бурхливих дебатів Комітет з питань оборони підтримав пропозицію Болгарії передати Україні несправні зенітно-ракетні комплекси", — йдеться у повідомленні.

До того ж ініціатива передбачає надання Болгарією допомоги в підготовці українських пілотів F-16, зокрема, з використанням болгарського повітряного простору і дозвіл здійснювати військову підготовку до 160 українських військових на рік на ротаційній основі.

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