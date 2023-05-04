Болгарія скасує заборону на імпорт агротоварів з України

Уряд країни зазначає, що Болгарія скасує свою заборону від дати, коли заходи ЄС набудуть чинності.

Заборона, яку Болгарія запровадила на імпорт певних товарів з України, буде скасована після того, як заходи ЄС щодо стабілізації ринку набудуть чинності.

Про це заявили у пресслужбі Кабінету міністрів Болгарії, повідомляє Euractiv.

Через те, що Польща, Угорщина, Болгарія, Румунія та Словаччина заборонили імпорт української продукції, Єврокомісія запропонувала низку заходів зі стабілізації ринку.

Заходи ЄС включають другий фінансовий пакет для підтримки фермерів із найбільш постраждалих країн у розмірі 100 млн євро та активацію надзвичайних захисних заходів відповідно до чинного Регламенту про автономні торговельні заходи для чотирьох продуктів (пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи), імпорт яких з України тимчасово заборонений.

Єврокомісія також здійснюватиме регулярний моніторинг інших товарів і, у разі виникнення збурень на ринку, запроваджуватиме захисні механізми. Вона також вживатиме заходів для покращення логістики та транзиту товарів з України.

Нагадаємо, 19 квітня Болгарія ввела тимчасову заборону на імпорт продовольства з України, за винятком транзитних товарів.