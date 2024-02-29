Болгарія стане основним маршрутом імпорту російського газу до Євросоюзу

З наступного року, ймовірно, припиниться транспортування природного газу з росії через Україну.

Болгарія стане основним маршрутом імпорту російського газу до Європейського Союзу у 2025 році.

Про це повідомляє Euractiv.

Зазначається, що у зв’язку з очікуваним припиненням транзиту російського газу через Україну наприкінці цього року, газопровід "Балканський потік" через Болгарію стане основним маршрутом постачання для ЄС.

В перспективі Болгарія стане важливою транзитною країною для забезпечення поставок до Румунії, Молдови та країн Південно-Східної Європи.

"Після ймовірного припинення з початку 2025 року транспортування природного газу з росії через Україну, вертикальний газовий коридор через Болгарію буде єдиним проектом, який зможе забезпечити як необхідне транспортування скрапленого газу, так і продовження роботи газотранспортної системи мережевих і підземних сховищ газу в Україні", – зазначив голова "Болгартрансгазу" Володимир Малинов.

Згідно даних комісії ЄС, з початку вторгнення росії в Україну Євросоюз різко скоротив імпорт російського газу з понад 50% до 15% минулого року. Загалом 9% російського газу в ЄС постачається по трубопроводах, решта – це скраплений газ. Після призупинення українського газового коридору поставки в ЄС і Україну будуть проходити переважно через Болгарію.

Балканська країна експлуатує газопровід "Балканський потік", що є продовженням газопроводу "Турецького потоку", який був відкритий рівно за рік до російського вторгнення в Україну. Проект президента росії путіна в обхід України підтримали тодішній лідер Болгарії Бойко Борисов, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент Сербії Александар Вучич.