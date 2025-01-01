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Болгарія та Румунія стали повноправними членами Шенгенської зони

01 січня 2025, 14:25
Болгарія та Румунія стали повноправними членами Шенгенської зони
Фото: picture alliance/Caro
Скасовано перевірки на європейських внутрішніх сухопутних кордонах цих країн із рештою учасників Шенгенської угоди

Болгарія та  Румунія  стали повноправними членами Шенгенської зони.

Про це повідомляє dw.com. 

Міністри внутрішніх справ країн ЄС ухвалили відповідне рішення майже три тижні тому після того,  як Австрія зняла своє вето.
 
Таким чином мандрівникам та водіям вантажівок, які в'їжджають до цих двох країн через Угорщину чи Грецію, більше не потрібно проходити обов'язкові перевірки. Документи можна не пред'являти на шести офіційних пунктах перетину болгарсько-грецького кордону, уточнило агентство dpa. На 30-кілометровій ділянці кордону з румунської сторони здійснюватимуться лише заздалегідь не оголошені, вибіркові, точкові перевірки.
 
У березні обидві країни відмовилися від контролю в аеропортах та морських портах при в'їзді з інших держав-членів угоди.
 
Таким чином, число держав Шенгенської зони зросло до 29. Разом із Румунією та  Болгарією  до Шенгенської зони тепер входять 29 держав. Йдеться про 25 із 27 країн-членів ЄС, а також Швейцарію, Норвегію, Ісландію та Ліхтенштейн.
 
Бухарест та Софія вступили до ЄС у 2007 році.
 
Через відсутність повноправного членства в Шенгенській зоні Болгарія щороку втрачала 834 мільйони євро на рік, підрахували в Європейському економічному соціальному комітеті (EESC), який консультує Єврокомісію. Для Румунії втрати становили 2,32 мільярда євро на рік. Транспортні компанії Румунії через затримки на кордонах позбавлялися ще 90 мільйонів євро на рік.

 

Шенгенська зонаРумуніяБолгаріявійна в Україніросія окупанти

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