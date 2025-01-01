Скасовано перевірки на європейських внутрішніх сухопутних кордонах цих країн із рештою учасників Шенгенської угоди

Болгарія та Румунія стали повноправними членами Шенгенської зони.

Про це повідомляє dw.com.

Міністри внутрішніх справ країн ЄС ухвалили відповідне рішення майже три тижні тому після того, як Австрія зняла своє вето.

Таким чином мандрівникам та водіям вантажівок, які в'їжджають до цих двох країн через Угорщину чи Грецію, більше не потрібно проходити обов'язкові перевірки. Документи можна не пред'являти на шести офіційних пунктах перетину болгарсько-грецького кордону, уточнило агентство dpa. На 30-кілометровій ділянці кордону з румунської сторони здійснюватимуться лише заздалегідь не оголошені, вибіркові, точкові перевірки.