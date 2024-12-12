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Болгарія та Румунія вступили до Шенгенської зони

12 грудня 2024, 13:35
Болгарія та Румунія вступили до Шенгенської зони
Фото: google.com
Раніше Відень зняв вето на розширення Шенгенської зони щодо Болгарії та Румунії

Країни-члени Євросоюзу вирішили скасувати перевірки осіб на внутрішніх сухопутних кордонах з Болгарією та Румунією та між ними з 1 січня 2025 року.

Про це повідомляє угорське президентство в Раді ЄС.

"Це історичний момент, коли Болгарія та Румунія нарешті стануть повноправними членами Шенгенської зони. Скасування перевірок осіб на внутрішніх сухопутних кордонах з цими країнами-членами та між ними було головним пріоритетом угорського головування. Сьогодні ми зробили це реальністю. Цей крок піде на користь не лише громадянам Болгарії та Румунії, але й ЄС в цілому", – заявив міністр внутрішніх справ Угорщини Шандор Пінтер.
 
З березня Румунія та Болгарія частково приєдналися до безвізової Шенгенської зони Європи. І Болгарія, і Румунія почали переговори про вступ до Шенгену ще у 2011 році.
 
Як відомо, 22 листопада Болгарія та Румунія підписали угоди з ЄС про приєднання до Шенгенської зони, досягнувши домовленості з Австрією
РумуніяБолгаріявійна в Україніросія окупанти

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