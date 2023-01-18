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Болгарія таємно допомагала Україні на початку війни - Welt

18 січня 2023, 15:28
Болгарія таємно допомагала Україні на початку війни - Welt
Фото: google.com
Навесні 2022 року Болгарія таємно постачала Україні боєприпаси та змогла забезпечити до третини потреб ЗСУ на початковому етапі війни з росією.

Про це йдеться у розслідуванні німецької газети Welt.

Зазначається, що Софія була відома своєю позицією проти постачання зброї Україні, проте прем'єр-міністр Кирил Петков підтримав Київ боєприпасами та дизельним паливом у вирішальні місяці війни, незважаючи на тиск прокремлівських політиків, у тому числі серед партнерів із коаліції.

"Ми знали, що на болгарських складах є велика кількість необхідних нам боєприпасів, тож президент Зеленський відправив мене, щоб я за допомогою дипломатичної спритності дістав необхідні матеріали", - зазначив в інтерв'ю газеті глава МЗС України Дмитро Кулеба, який відвідав Софію у квітні 2022 року.

За його словами, це було питання "життя та смерті", і Петков виявив принциповість для пошуку рішення.

Болгарія експортувала не безпосередньо в Україну, а через посередницькі компанії за кордоном.

За словами українського міністра, йшлося про те, "щоб українські компанії та компанії з країн НАТО отримали можливість закуповувати необхідне у болгарських постачальників".

Постачання здійснювалося повітряним шляхом через аеропорт у польському Жешуві, а також сухопутними маршрутами через Румунію та Угорщину. Їх, за інформацією газети, оплачували США та Великобританія.

"За нашими оцінками, близько третини боєприпасів, необхідних українській армії на початковому етапі війни, надійшло з Болгарії", - заявив Петков, який обіймав посаду прем'єр-міністра країни до серпня 2022 року.

Крім того, Болгарія стала одним із найбільших експортерів дизельного палива в Україну та часом покривала 40% потреб.

Нагадаємо, навесні 2022 року Болгарія та Україна офіційно уклали угоду лише про ремонт української військової техніки.

Раніше повідомлялось, що 74% європейців підтримують допомогу, яку ЄС надає Україні.

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