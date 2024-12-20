Болгарія відмовляється від підтримки угоди про безпеку з Україною

БСП виступає проти надання будь-якої військової допомоги Україні.

Бойко Борисов, колишній багаторічний прем'єр-міністр Болгарії та лідер партії ГЄРБ, більше не підтримує підписання двосторонньої угоди про безпеку з Україною після того, як тимчасовий прем'єр-міністр звернувся до парламенту з проханням прийняти рішення з цього питання.

Про це повідомляє Euractiv.

Нинішній тимчасовий прем'єр-міністр Болгарії Дімітар Главчев пообіцяв у жовтні приєднатися до країн, які уклали двосторонні безпекові угоди з Україною.

Очікувалося, що Главчев підпише угоду з президентом України Володимиром Зеленським під час їхнього візиту до Брюсселя в четвер, але тимчасовий уряд відмовився і звернувся за мандатом до парламенту, де ГЄРБ Борисова має найбільше місць.

Лише шість з 27 країн-членів ЄС – Болгарія, Угорщина, Австрія, Словаччина, Мальта та Кіпр – не підписали таку угоду.

З моменту вторгнення росії в Україну у 2022 році ГЄРБ підтримувала надання військової допомоги Україні, а сам Борисов часто підкреслював цю підтримку як доказ прозахідної позиції своєї партії.

Але, за словами Борисова, зараз ситуація змінилася.

"Ще пів року тому ми б категорично підтримали таку угоду", – сказав Борисов, додавши, що сьогодні така підтримка рівнозначна "купівлі заводу на 9 вересня".

Правильний народний вислів – "купити завод 8 вересня", що означає укласти дуже погану угоду. 9 вересня 1944 року радянська армія окупувала Болгарію, що не віщувало нічого хорошого для власників фабрик.

Борисов пояснив, що причиною цього стало посилення дискусії в Європі та США про досягнення миру в Україні.

Він додав, що "ми будемо працювати для відновлення або мирного процесу" в Україні, але підкреслив, що це має бути регулярний уряд, який "підпише взаємовигідний договір".

Борисов не пояснив, в чому він вбачає відсутність взаємної вигоди у запропонованій угоді. Відповідаючи на питання про те, як звичайний уряд, в якому бере участь соціалістична партія БСП, може підписати угоду про військову співпрацю з Україною, Борисов сказав: "Якщо угода буде взаємовигідною, жодна сторона не буде заперечувати".

БСП виступає проти надання будь-якої військової допомоги Україні. Незважаючи на скромну кількість депутатів (20 з 240), БСП може стати важливим коаліційним партнером в уряді, очолюваному ГЄРБ.

Лідер ГЄРБ також заявив, що тимчасовий уряд не потребує парламентського мандату для підписання угоди з Україною.

Через кілька хвилин після виступу Борисова тимчасовий прем'єр-міністр Главчев прокоментував його з Брюсселя. Він відкинув звинувачення в тому, що його рішення просити мандат у Національних Зборів було спробою саботувати урядові переговори.

Він сказав, що єдиною причиною, через яку він звернувся до депутатів за схваленням, була запропонована 10-річна тривалість угоди.

Весела Чернева, заступниця директора ECFR і колишня радниця колишнього прем'єр-міністра Кирила Петкова, сказала Euractiv, що такий розвиток подій був "подарунком" для прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який перебуває з візитом у Софії в п'ятницю.

Петков є лідером партії "Ми продовжуємо зміни", другої за величиною сили в парламенті. Без цієї сили практично неможливо сформувати уряд. Це формування рішуче підтримує підписання угоди про безпеку з Україною і заявляє, що її підписання може відбутися в обхід голосування в парламенті.