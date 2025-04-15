Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Болгарія відмовилася продати Україні реактори для Хмельницької АЕС

15 квітня 2025, 19:17
Болгарія відмовилася продати Україні реактори для Хмельницької АЕС
Фото: ye.ua
Болгарія залишає обладнання АЕС Белене для власних потреб.

Болгарія офіційно відмовилася продавати Україні обладнання, призначене для атомної електростанції "Белене".

Про це повідомляє видання Forbes, посилаючись на заяву віце-прем'єр-міністра країни Атанаса Зафірова, який також очолює Болгарську соціалістичну партію.

За його словами, рішення про зупинку угоди було ухвалене за повної згоди всіх урядових партнерів, включно з лідером партії ГЄРБ Бойком Борисовим.

Як пояснив Зафіров, у нинішніх умовах зростання світових цін на електроенергію Болгарія має зробити ставку на розвиток власної ядерної енергетики, а не позбуватися стратегічного обладнання.

Це рішення може суттєво вплинути на подальше будівництво двох нових енергоблоків Козлодуйської АЕС. Як відомо, наприкінці 2024 року компанія "АЕС Козлодуй – нові потужності" підписала договір із міжнародним консорціумом, до якого увійшли американська Westinghouse та південнокорейська Hyundai Engineering & Construction, на спорудження сьомого та восьмого енергоблоків.

Хоча деталі контракту не розголошуються через комерційну конфіденційність, відомо, що ціна для кожної зі сторін закріплена окремо, а також враховується обсяг робіт та затрачені ресурси. У рамках цього проекту планувалося також постачання в Україну обладнання з недобудованої АЕС «Белене», однак ці плани вже неактуальні.

Ще у 2023 році Болгарія та Україна почали перемовини щодо можливого продажу двох ядерних реакторів російського виробництва, які призначалися для проєкту "Белене". У лютому 2025 року український парламент підтримав відповідну ініціативу, а вже в березні президент Володимир Зеленський підписав закон про закупівлю. Вартість угоди оцінювалася у 600 мільйонів євро.

БолгаріяХмельницька АЕСатомна електростанція

Останні матеріали

Імперські ілюзії самознищують. Україна – ключ до майбутнього світу після глобальної катастрофи – Ендрю Таннер
Політика
Імперські ілюзії самознищують. Україна – ключ до майбутнього світу після глобальної катастрофи – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 квітня 2025, 16:42
Прагматичний мирний план для України. Охорона східних кордонів Європи – Микола Бєлєсков
Політика
Прагматичний мирний план для України. Охорона східних кордонів Європи – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 15 квітня 2025, 12:35
Війна триває. росіяни продовжують спроби наступів від Курщини до півдня Донбасу – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Війна триває. росіяни продовжують спроби наступів від Курщини до півдня Донбасу – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 квітня 2025, 06:27
Таємний переговірник путіна вийшов з тіні. Що робить у мирних переговорах шпигун Бєсєда – Wall Street Journal
Політика
Таємний переговірник путіна вийшов з тіні. Що робить у мирних переговорах шпигун Бєсєда – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 квітня 2025, 17:00
Маргінес у Білому домі. Як Республіканська партія закохалася в путінську росію – New York Times
Політика
Маргінес у Білому домі. Як Республіканська партія закохалася в путінську росію – New York Times
Переклад iPress – 14 квітня 2025, 12:34
Трамп не хоче
Політика
Трамп не хоче "миру". Він прагне допомогти путіну перемогти – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 квітня 2025, 07:34
Попри запеклі бої, орки просунулися лише на невеликих вузьких ділянках. Проте ініціативою володіє Україна – Ендрю Таннер
Cуспільство
Попри запеклі бої, орки просунулися лише на невеликих вузьких ділянках. Проте ініціативою володіє Україна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 12:33
Захід широко відкритий для брудних трюків росії. І причина не лише зовнішня – Едвард Лукас
Політика
Захід широко відкритий для брудних трюків росії. І причина не лише зовнішня – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 10:31
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється