Болгарія відмовилася продати Україні реактори для Хмельницької АЕС

Болгарія залишає обладнання АЕС Белене для власних потреб.

Болгарія офіційно відмовилася продавати Україні обладнання, призначене для атомної електростанції "Белене".

Про це повідомляє видання Forbes, посилаючись на заяву віце-прем'єр-міністра країни Атанаса Зафірова, який також очолює Болгарську соціалістичну партію.

За його словами, рішення про зупинку угоди було ухвалене за повної згоди всіх урядових партнерів, включно з лідером партії ГЄРБ Бойком Борисовим.

Як пояснив Зафіров, у нинішніх умовах зростання світових цін на електроенергію Болгарія має зробити ставку на розвиток власної ядерної енергетики, а не позбуватися стратегічного обладнання.

Це рішення може суттєво вплинути на подальше будівництво двох нових енергоблоків Козлодуйської АЕС. Як відомо, наприкінці 2024 року компанія "АЕС Козлодуй – нові потужності" підписала договір із міжнародним консорціумом, до якого увійшли американська Westinghouse та південнокорейська Hyundai Engineering & Construction, на спорудження сьомого та восьмого енергоблоків.

Хоча деталі контракту не розголошуються через комерційну конфіденційність, відомо, що ціна для кожної зі сторін закріплена окремо, а також враховується обсяг робіт та затрачені ресурси. У рамках цього проекту планувалося також постачання в Україну обладнання з недобудованої АЕС «Белене», однак ці плани вже неактуальні.

Ще у 2023 році Болгарія та Україна почали перемовини щодо можливого продажу двох ядерних реакторів російського виробництва, які призначалися для проєкту "Белене". У лютому 2025 року український парламент підтримав відповідну ініціативу, а вже в березні президент Володимир Зеленський підписав закон про закупівлю. Вартість угоди оцінювалася у 600 мільйонів євро.