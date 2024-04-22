Болгарія відмовилася від російського ядерного палива

Westinghouse також планує добудувати на АЕС "Козлодуй" шостий і сьомий енергоблоки.

Ядерне паливо американської компанії Westinghouse отримало ліцензію в Болгарії. Воно замістить російське.



Про це повідомило Агентство ядерного регулювання Болгарії.

Воно видало єдиній в країні атомній електростанції "Козлодуй" дозвіл на поетапний перехід енергоблока №5 на ядерне паливо Robust Westinghouse Fuel Assembly (RWFA) виробництва Westinghouse. Процес переходу на новий вид палива триватиме чотири роки.

Атомна електростанція "Козлодуй" розташована на північному заході держави, на річці Дунай, та генерує близько 34% електроенергії країни. У 2003–2006 роках на ній було зупинено чотири радянські енергоблоки типу ВВЭР-440, що було умовою вступу Болгарії до ЄС.

В експлуатації зараз – лише п'ятий та шостий блоки типу ВВЕР-1000 загальною встановленою потужністю 2 ГВт. Блоки пройшли реконструкцію, завдяки якій термін їх експлуатації можна буде продовжити з 30 до 60 років.