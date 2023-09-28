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Болгарія відмовиться від нафти з росії раніше решти країн ЄС

28 вересня 2023, 16:52
Болгарія відмовиться від нафти з росії раніше решти країн ЄС
Фото: google.com
Парламент Болгарії ухвалив рішення про поступове припинення імпорту російської сирої нафти вже до жовтня 2024 року замість грудня, що на 3 місяці раніше дедлайну ЄС.

Про це повідомляє Bloomberg.

Болгарія і кілька країн Євросоюзу були звільнені від заборони ЄС на імпорт російської нафти до кінця 2024 року, проте країна вирішила пришвидшити цей процес.

Болгарські парламентарі проголосували за скорочення використання російської нафти на НПЗ "Лукойл" до 80% до кінця цього року і повне його припинення до жовтня наступного року.

"Це змусить найбільший у південно-східній Європі НПЗ "Лукойл-Нафтохім" шукати альтернативну сировину, а це важка задача, оскільки завод переробляє переважно російську сиру нафту, а найбільш їй очевидна заміна – нафта з Казахстану - вже користується попитом у сусідній Румунії", - пише видання. 

Поставки російської нафти Urals через Чорне море до Болгарії зросли за останні тижні і перевищили 180 000 барелів за день, що втричі перевищує рівень, який спостерігався ще на початку цього року.

 
РосіяБолгаріянафта

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