Болгарія вперше передала Україні велику партію бронетехніки

Досі військова допомога трималася в таємниці, але неофіційно повідомлялося, що Болгарія допомагає Україні боєприпасами.

Болгарія ухвалила пакет військової допомоги для України, який вперше включає бронемашини.



Про це повідомляє Euracitiv.

Це перший військовий пакет від Болгарії до України, про який було оголошено офіційно.

Україна отримає близько 100 радянських БТР, які знаходилися на зберіганні. Після надання бронетехніки Болгарія сподівається отримати нову техніку від США.

Крім того, уряд Болгарії вирішив приєднатися до спільної закупівлі боєприпасів для України у межах проєкту Європейського оборонного агентства, в якому вже беруть участь 24 країни-члени ЄС та Норвегія.