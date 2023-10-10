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Болгарія викрила канал експорту військової техніки до росії

10 жовтня 2023, 19:26
Болгарія викрила канал експорту військової техніки до росії
болгарія
Прокуратура Болгарії, Агентство державної безпеки та Міністерство внутрішніх справ сьогодні повідомили про ліквідацію організованої злочинної групи, яка експортувала товари подвійного призначення до росії.

Про це повідомляє News.bg.

"Правоохоронці в Болгарії арештували всього 12 людей, із них п’ятеро іноземців: троє з російської иедерації та по одному – з Албанії та білорусі. Частину затримали в аеропорту Софії, ймовірно, під час спроби вивезення військових компонентів", - пише видання. 

За результатами слідства стало відомо, що угруповання принаймні з початку 2021 року займалось експортом товарів подвійного призначення до росії. Організатор зареєстрував в місті Пловдив торгову компанію, яка придбала таких товарів на загальну суму $2 млн.

"Вони зберігалися в житловому будинку, а потім перепаковувалися для експорту з Болгарії через аеропорт Софії до росії" - розказала заступниця генерального прокурора Болгарії Марія Павлова.

Голова болгарського Агентства держбезпеки Пламен Тончев додав, що ці товари призначалися для спецпідрозділів, які воюють проти України. Фігуранти справи, росіяни періодично відвідували Болгарію, оплачували вартість товарів і частину витрат на транспортування.

Серед товарів були радіостанції, біноклі, балістичні лічильники й оптичні приціли.

 
РосіяекспортБолгарія

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