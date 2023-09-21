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Болгарія вислала з країни московських попів-шпигунів

21 вересня 2023, 21:55
Болгарія вислала з країни московських попів-шпигунів
болгарія
Скандального священника минулого тижня уже вигнали з Північної Македонії.

Болгарія депортувала настоятеля подвор'я (представництва) Московського патріархату РПЦ в Софії архімандрита Вассіана (Змєєва) і ще двох священиків російської церкви.

Про це пише болгарське видання "24 Часа".

Зазначається, що священиків РПЦ викликали в міграційну службу, де сказали, що вони становлять загрозу національній безпеці Болгарії. Потім відвезли до їхнього місця проживання за речами. Потім росіян відвезуть до кордону з Сербією.

Двоє інших священників, яких депортують, – громадяни білорусі.

"Заходи були ухвалені у зв'язку з їхньою діяльністю, спрямованою проти національної безпеки та інтересів Республіки Болгарія", – йдеться у повідомленні Болгарського агенства національної безпеки.

Зазначається, що дії цих осіб були спрямовані на досягнення впливу на суспільно-політичні процеси в Болгарії на користь російських геополітичних інтересів.

Вассіан Змєєв — священнослужитель російської православної церкви, архімандрит, настоятель подвір'я Московського патріархату в Софії.

Минулого тижня Змєєву заборонила в'їзд до своєї країни влада Північної Македонії. Його та ще трьох російських дипломатів запідозрили у шпигунстві.

 

Болгаріядепортаціясвященикишпигунствовійна в Україніросія окупанти

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