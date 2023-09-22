Болгарія закупить американські бойові машини Stryker

Метою проєкту є досягнення Болгарією оперативної сумісності з союзниками по НАТО.

Уряд Болгарії схвалив закупівлю бойових машин Stryker американського виробництва для модернізації сухопутних військ країни та приведення їх у відповідність до стандартів НАТО.

Про це повідомляє AP.

Болгарський уряд ухвалив таке рішення після того, як Державний департамент США схвалив продаж Болгарії 183 машин Stryker і супутнього обладнання на загальну суму 1,5 мільярда доларів.

"Метою проєкту є досягнення Болгарією оперативної сумісності з союзниками по НАТО, а також набуття і підтримка можливостей для оборони країни самостійно, в рамках спільних операцій і в системі колективної оборони, а також для участі в операціях союзників за межами території країни", – зазначили в уряді Болгарії.

Болгарія прискорила модернізацію своїх Збройних сил, замінюючи застарілі системи озброєнь радянського виробництва.