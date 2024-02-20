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Болгарія затримує відправлення Україні 100 бронетранспортерів

20 лютого 2024, 14:07
Болгарія затримує відправлення Україні 100 бронетранспортерів
Фото: google.com
Країна хоче, щоб НАТО оплатило транспортування.

Болгарія затримує постачання 100 бронетранспортерів для потреб ЗСУ, оскільки Міністерство оборони звернулося до НАТО з проханням оплатити транспортні витрати.

Про це повідомляє Укрінформ.

Рішення про відправлення БТР було ухвалено більш ніж три місяці тому в парламенті, а МВС Болгарії та Міноборони України підписали угоду про їх поставку.

"Болгарія може дуже допомогти Україні, але це затримується через те, що апарат Міністерства оборони не працює оптимально", – заявив депутат Івайло Мірчев від правлячої коаліції "Ми продовжуємо зміни – Демократична Болгарія".

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що затримка відбулася тому, що Болгарія хоче, щоб союзники НАТО профінансувати транспортування.

"Це не елементарна транспортна операція, тому що потрібно задіяти чимало потягів", – сказав Тагарєв. Він пояснив, що логістика складна і зусилля Болгарії "гідно оцінені українською стороною".

Болгаріябронетранспортеривійна в Україніросія окупанти

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