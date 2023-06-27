Болгарія затвердила новий пакет військової допомоги для ЗСУ
Уряд Болгарії затвердив новий пакет військово-технічної допомоги для України.
Про це повідомляє Рада міністрів Болгарії.
"Уряд затвердив новий пакет військової допомоги для України на виконання рішення Нацзборів 26.06.2023", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що постановами № 444 і № 445 від 23 червня 2023 року Рада міністрів Республіки Болгарії ухвалила новий пакет військової та військово-технічної допомоги для України на виконання рішення Народних зборів від 9 грудня 2022 року.
Також повідомляється, що надана допомога не зробить вразливими Збройні сили Болгарії, а також не погіршить їхню підготовку.
Усього з 24 лютого 2022 Софія передала Києву військову допомогу на суму $243 мільйони.