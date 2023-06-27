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Болгарія затвердила новий пакет військової допомоги для ЗСУ

27 червня 2023, 08:31
Болгарія затвердила новий пакет військової допомоги для ЗСУ
Фото з вільного доступу
За обсягом його можна порівняти з першим пакетом допомоги.

Уряд Болгарії затвердив новий пакет військово-технічної допомоги для України. 

Про це повідомляє Рада міністрів Болгарії.

"Уряд затвердив новий пакет військової допомоги для України на виконання рішення Нацзборів 26.06.2023", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постановами № 444 і № 445 від 23 червня 2023 року Рада міністрів Республіки Болгарії ухвалила новий пакет військової та військово-технічної допомоги для України на виконання рішення Народних зборів від 9 грудня 2022 року.

"Затверджений перелік можна порівняти за обсягом із допомогою з першого пакета, наданою тимчасовим урядом рішенням від 22 грудня 2022 року", – пояснили у Раді міністрів.
 

Також повідомляється, що надана допомога не зробить вразливими Збройні сили Болгарії, а також не погіршить їхню підготовку.

Усього з 24 лютого 2022 Софія передала Києву військову допомогу на суму $243 мільйони.

Болгаріявійськова допомогавійна в Україніросія окупанти

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