Болгарія збирає докази для переслідування військових злочинів росії у своєму кримінальному кодексі

Багато європейських країн вже розпочали розслідування.

Влада Болгарії готує поправки до кримінального кодексу країни, щоб дозволити переслідування кремлівського режиму за агресивну війну проти України.

Про це заявив міністр юстиції Атанас Славов в інтерв'ю Euractiv.

"Наша мета полягає в тому, щоб Болгарія могла розпочати кримінальне переслідування, здійснюючи універсальну юрисдикцію, за скоєні воєнні злочини і злочини проти миру та людяності в Україні. Це буде актом підтримки міжнародних зусиль з розслідування російської агресії проти України", - сказав Славов.

Згідно з документами, з якими ознайомилося Euractiv, і які обговорювалися на засіданнях комітету постійних представників ЄС минулого року, Болгарія належить до меншості країн Союзу, які не розпочали кримінальних проваджень за воєнні злочини РФ в Україні або за ухилення від санкцій ЄС проти Росії.

"Дуже важливо, що Болгарія може розпочати провадження щодо воєнних злочинів в Україні, здійснюючи універсальну юрисдикцію, враховуючи велику кількість українських біженців у країні. Вони можуть давати свідчення", - додав міністр.

У Болгарії перебуває майже сто тисяч українських біженців, багато з них з районів, де ведуться бойові дії. Болгарська меншина в Україні налічує 200 тисяч людей, багато з яких також можуть сприяти розслідуванню воєнних злочинів.

Після того, як дані будуть зібрані з усіх європейських країн, ці докази можуть стати безцінними для створення майбутнього трибуналу з розслідування воєнних злочинів проти України.

"Я був би дуже радий, якби такий крок допоміг майбутньому міжнародному розслідуванню міжнародного трибуналу, а Болгарія брала б активну участь у зусиллях міжнародної спільноти", - зазначив Славов.

Багато європейських країн вже розпочали розслідування, у межах деяких із них допитують сотні тисяч людей — найбільш активними є балтійські країни, згідно з документами, з якими ознайомилося Euractiv.

Славов заявив, що майбутнє включення злочину "агресії" до Кримінального кодексу Болгарії "дозволить притягнути до відповідальності військово-політичне керівництво, яке віддавало накази про відповідні військові дії в Україні".

"Тому що докази воєнних злочинів на місцях часто досягають середнього рівня. А злочин "агресії" - це для вищого керівного рівня. На європейському рівні існує Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України. Наша ідея полягає в тому, щоб Болгарія активно сприяла європейським зусиллям, тому що ми взяли на себе зобов'язання", - сказав міністр.

Злочини, скоєні російською армією, вражають не лише жорстокістю, а й масштабами. Водночас, їх фіксація — неабиякий виклик для правової системи України.