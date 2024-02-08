Болгарія збирає докази для переслідування військових злочинів росії у своєму кримінальному кодексі
Влада Болгарії готує поправки до кримінального кодексу країни, щоб дозволити переслідування кремлівського режиму за агресивну війну проти України.
Про це заявив міністр юстиції Атанас Славов в інтерв'ю Euractiv.
"Наша мета полягає в тому, щоб Болгарія могла розпочати кримінальне переслідування, здійснюючи універсальну юрисдикцію, за скоєні воєнні злочини і злочини проти миру та людяності в Україні. Це буде актом підтримки міжнародних зусиль з розслідування російської агресії проти України", - сказав Славов.
Згідно з документами, з якими ознайомилося Euractiv, і які обговорювалися на засіданнях комітету постійних представників ЄС минулого року, Болгарія належить до меншості країн Союзу, які не розпочали кримінальних проваджень за воєнні злочини РФ в Україні або за ухилення від санкцій ЄС проти Росії.
"Дуже важливо, що Болгарія може розпочати провадження щодо воєнних злочинів в Україні, здійснюючи універсальну юрисдикцію, враховуючи велику кількість українських біженців у країні. Вони можуть давати свідчення", - додав міністр.
У Болгарії перебуває майже сто тисяч українських біженців, багато з них з районів, де ведуться бойові дії. Болгарська меншина в Україні налічує 200 тисяч людей, багато з яких також можуть сприяти розслідуванню воєнних злочинів.
Після того, як дані будуть зібрані з усіх європейських країн, ці докази можуть стати безцінними для створення майбутнього трибуналу з розслідування воєнних злочинів проти України.
"Я був би дуже радий, якби такий крок допоміг майбутньому міжнародному розслідуванню міжнародного трибуналу, а Болгарія брала б активну участь у зусиллях міжнародної спільноти", - зазначив Славов.
Багато європейських країн вже розпочали розслідування, у межах деяких із них допитують сотні тисяч людей — найбільш активними є балтійські країни, згідно з документами, з якими ознайомилося Euractiv.
Славов заявив, що майбутнє включення злочину "агресії" до Кримінального кодексу Болгарії "дозволить притягнути до відповідальності військово-політичне керівництво, яке віддавало накази про відповідні військові дії в Україні".
"Тому що докази воєнних злочинів на місцях часто досягають середнього рівня. А злочин "агресії" - це для вищого керівного рівня. На європейському рівні існує Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України. Наша ідея полягає в тому, щоб Болгарія активно сприяла європейським зусиллям, тому що ми взяли на себе зобов'язання", - сказав міністр.
Злочини, скоєні російською армією, вражають не лише жорстокістю, а й масштабами. Водночас, їх фіксація — неабиякий виклик для правової системи України.