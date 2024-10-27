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ПОЛІТИКА

Болгарія знову проводить позачергові вибори парламенту

27 жовтня 2024, 13:14
Болгарія знову проводить позачергові вибори парламенту
Фото: google.com
Болгарія не може обрати довготривалий уряд із 2020 року, після протестів проти корупції, які призвели до розпаду коаліції, очолюваної правоцентристською партією ГЄРБ.

У неділю, 27 жовтня, у Болгарії проходять парламентських виборах, у яких візьмуть участь 19 партій, дев'ять коаліцій та один незалежний кандидат.

Про це повідомляє Novinite.

Виборчі дільниці відкрилися 27 жовтня о 07:00 за місцевим часом і закриються о 20:00, з можливістю продовження до 21:00, якщо у черзі залишаться охочі проголосувати.

За офіційними реєстрами Служби реєстрації актів цивільного стану та адміністративних послуг, понад 6,6 млн громадян Болгарії мають право голосу на сьомих парламентських виборах.

По всій Болгарії відкрито 12 879 виборчих дільниць, а за кордоном – 719.

Ці дострокові вибори, організовані другим тимчасовим урядом Дімітара Главчева, якого призначив президент Румен Радев за новими конституційними правилами, відбуваються відповідно до нещодавніх поправок до виборчого законодавства країни.

Як зазначило агентство Reuters, Болгарія не може обрати довготривалий уряд із 2020 року, після протестів проти корупції, які призвели до розпаду коаліції, очолюваної правоцентристською партією ГЄРБ.

Опитування Gallup International Balkans, опубліковане у п'ятницю Болгарським національним радіо, показало, що ГЄРБ лідирує із 26,1% голосів, за нею йдуть Реформістська ПП ("Ми продовжуємо зміни") і ультранаціоналістична, проросійська партія "Відродження" із 16,2% і 14,9% голосами відповідно.

Болгаріявибори

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