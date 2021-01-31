Болгарські правоохоронці затримали банду, яка використовувала "паспорт" Сильвестра Сталлоне
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на Reuters з посиланням на заяву прокурорів.
Підроблений документ виявили під час обшуку в будинку одного з членів банди. Тоді ж вилучили велику кількість високоякісних підроблених євро і доларових купюр, а також підроблені болгарські посвідчення особи.
У паспорті було вказане болгарське громадянство актора. Паспорт з фотографією відомого американського актора Сильвестра Сталлоне співробітники поліції вилучили.
Слідство вважає, що банда використовувала цей паспорт як зразок для демонстрації клієнтам високої якості їхньої фальшивої продукції. Правоохоронці провели обшуки у 30 місцях по всій Болгарії в межах спільної операції з Європолом та Секретною службою США.
Хто такий Сталлоне?
Це відомий американський актор, режисер та сценарист. У ранні роки відрізнявся буйною вдачею, через що з 15 років навчався в школі для важких підлітків. За свою акторську кар'єру він уже встиг знятися в більш як 50 картинах. Найвідоміші з них - "Нестримні", "Рокі", "Рембо", "Кобра", "План втечі".
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