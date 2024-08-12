Бомбардувальники США завершили свою місію в Румунії

Відомо, що місія розпочалася наприкінці липня.

Два літаки ВПС США B-52H Stratofortress закінчили своє переміщення на авіабазу імені Михайла Когелнічану у Румунії. Це стало першим польотом цих бомбардувальників з румунської території.

У виданні додали, що після цього бомбардувальники повернулися на свою домашню авіабазу ВПС США Барксдейл в Луїзіані. Під час розгортання, відомого як Бомбардувальна оперативно-тактична група "Європа 24-4", B-52 проводили операції разом з літаками Фінляндії, Німеччини, Великої Британії, Угорщини та Румунії.

"Наше історичне розгортання підкреслює силу і стійкість американо-румунського альянсу і нашу спільну відданість регіональній безпеці і колективній обороні НАТО", - наголосив підполковник ВПС США Джаред Паттерсон, пілот В-52 і командир 20-ї експедиційної саперної ескадрильї.