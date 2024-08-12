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Бомбардувальники США завершили свою місію в Румунії

12 серпня 2024, 21:55
Бомбардувальники США завершили свою місію в Румунії
Бойові літаки F-16. Фото: images2.alphacoders.com
Відомо, що місія розпочалася наприкінці липня.
Два літаки ВПС США B-52H Stratofortress закінчили своє переміщення на авіабазу імені Михайла Когелнічану у Румунії. Це стало першим польотом цих бомбардувальників з румунської території.
 
Про це пише ukdefencejournal.
 
У виданні додали, що після цього бомбардувальники повернулися на свою домашню авіабазу ВПС США Барксдейл в Луїзіані. Під час розгортання, відомого як Бомбардувальна оперативно-тактична група "Європа 24-4", B-52 проводили операції разом з літаками Фінляндії, Німеччини, Великої Британії, Угорщини та Румунії.
 
"Наше історичне розгортання підкреслює силу і стійкість американо-румунського альянсу і нашу спільну відданість регіональній безпеці і колективній обороні НАТО", - наголосив підполковник ВПС США Джаред Паттерсон, пілот В-52 і командир 20-ї експедиційної саперної ескадрильї.
 
Крім того, розгортання бомбардувальників має на меті інтеграцію з членами Альянсу, аби покращити здатність виконувати спільні дії та підтримувати свободу пересування й навігації в регіоні. 
 
"Ми демонструємо докази оперативної сумісності і того, що разом ми сильніші", - додав командувач ВПС Румунії Космін Максім, заступник командира авіабази імені Михайла Когелнічану.
 
У виданні ukdefencejournal зауважили, що бомбардувальну тактичну групу "Європа 24-4" було проведено в межах широкомасштабних навчань та військових заходів, які спрямовані на посилення здатності об'єднаних збройних сил США тренуватися разом з членами та партнерами Альянсу. 
 
"Ці останні BTF ще раз демонструють, що ВПС США готові, оснащені і добре підготовлені до інтеграції з нашими румунськими союзниками, а також з членами і партнерами Альянсу НАТО для стримування загроз і реагування на будь-яку загрозу в будь-який час", - підсумував полковник ВПС США Кіт Дербенвік, аташе з питань оборони США в Румунії.

 

СШАРумуніявійна в Україніросія окупанти

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