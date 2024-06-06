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ПОЛІТИКА

Боротьба між диктатурою і свободою нескінченна – Байден

06 червня 2024, 16:28
Боротьба між диктатурою і свободою нескінченна – Байден
з вільних джерел
Президент США окремо згадав Україну, в яку "вторгся тиран, який прагне панування".

Президент США Джо Байден у промові з нагоди дня висадки союзних сил у Нормандії у Другій світовій війні нагадав про важливість захисту демократії та повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє CNN.

Виступаючи в Нормандії з нагоди 80-річчя операції союзників, Байден провів прямі паралелі між нацистською Німеччиною і загрозами, перед якими сьогодні постали західні демократії, зокрема і в Східній Європі.

"Ми знаємо темні сили, проти яких ці герої боролися 80 років тому. Вони ніколи не зникають. Агресія і жадібність, бажання панувати й контролювати, силою змінювати кордони. Це вічні речі. І боротьба між диктатурою і свободою нескінченна", – сказав він.

Президент США окремо згадав Україну, в яку "вторгся тиран, який прагне панування". "Українці борються з надзвичайною мужністю, несуть великі втрати, але ніколи не відступають", – підкреслив він.

Байден наголосив, що коаліція з понад пів сотні країн – маючи на увазі формат "Рамштайн", а також США і НАТО будуть і далі підтримувати Україну.

"Тому що якщо ми (відступимо. – Ред.), Україна буде підкорена, але на цьому не скінчиться. Сусіди України будуть під загрозою. Вся Європа буде під загрозою. І не сумнівайтесь: автократи світу пильно стежать за тим, що відбувається в Україні", – застеріг американський лідер.

Байден перебуває у Франції з нагоди день, коли війська союзників штурмували пляжі Нормандії в 1944 році, запустивши ланцюг подій, які призвели до падіння нацистської Німеччини і завершення Другої світової війни.

Пізніше він планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити військову допомогу.

Джо Байденвійна в Україні

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