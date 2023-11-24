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Боротьба України за зброю та увагу дає шанс путіну – Bloomberg

24 листопада 2023, 08:57
Боротьба України за зброю та увагу дає шанс путіну – Bloomberg
Фото: ivbogdan.com
За словами журналістів, нестача військової допомоги може змусити Україну погодитися на мирні переговори з росією з позиції слабкості, але є й гірший сценарій.

За рік лінія фронту в Україні майже не змінилася, у Європи проблеми з постачанням боєприпасів, а в США є ознаки політичної втоми від війни. Усі ці ознаки можуть дати президенту росії путіну шанс.

Про це пише видання Bloomberg.

За словами журналістів, нестача військової допомоги може змусити Україну погодитися на мирні переговори з росією з позиції слабкості. Ба більше, є й гірший варіант, якщо ЗС рф зможуть прорвати оборону ЗСУ і залишити кремль зовсім без стимулу до переговорів.

Видання пише, що такі прогнози дуже лякають лідерів у Східній Європі. Політики впевнені, що росія не зупинятиметься на кордонах України, якщо переможе. Щоправда, на Заході є сили, які цього не розуміють.

Як заявила прем'єр-міністра Естонії Кая Каллас, деякі союзники недостатньо серйозно ставляться до оборони. А ось глава МЗС країни Габріелюс Ландсбергіс вважає, що повільні постачання зброї можуть змусити Україну піти на переговори, чого Київ робити не хоче.

"У мене виникає занепокоєння з приводу нашої колективної здатності зробити свій внесок у перемогу, коли я бачу, що нові танки, нові ракетні системи і навіть боєприпаси не поставляються", — сказав він.

У матеріалі йдеться про те, що наступного тижня Конгрес США відновить зусилля щодо ухвалення пакета допомоги Україні. Йдеться про 61 млрд доларів, які запросив глава Білого дому Джо Байден. Президент і його прихильники сподіваються, що законодавці схвалять пакет до кінця 2023 року.

Ба більше, як зазначили журналісти, проблеми можуть виникнути, якщо в Ізраїлі розшириться фронт. Тоді США будуть змушені також передавати артилерійські боєприпаси і своєму союзнику на Близькому Сході.

Як розповів журналістам неназваний дипломат ЄС, стурбованість полягає в тому, що відсутність постійної допомоги в галузі озброєнь дасть путіну важелі впливу. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що угоди з росією не є альтернативою. За його словами, будь-яке припинення вогню може призвести до того, що москва знову стане сильнішою.

"Ми просто повинні продовжувати працювати над більш довгостроковою або структурною системою підтримки України, розуміючи, що росія водночас також мобілізує свою економіку, свої сили і готова до тривалих зусиль", — сказав він у Брюсселі 16 листопада.

 

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