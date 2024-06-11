Боротьба за бюджет загрожує модернізації оборони Німеччини – Reuters

Попри зобов'язання НАТО витрачати 2% від ВВП на оборону, німецький оборонний бюджет залишається значно нижчим.

Бюджетні суперечки всередині правлячої коаліції Німеччини ставлять під загрозу її план виконання оборонних зобов'язань перед західними союзниками, навіть на тлі зростання напруженості у відносинах з росією і висунення Дональда Трампа на другий термін на посаді президента США. З 1990-х років Німеччина зіткнулася з критикою — не в останню чергу з боку Трампа під час його першого терміну — за те, що неодноразово не досягала цільового показника НАТО — витрачати на оборону 2% від свого економічного виробництва.

Про це повідомляє Reuters.

Через кілька днів після вторгнення росії в Україну у 2022 році канцлер Олаф Шольц здивував союзників, оголосивши про Zeitenwende — історичний переломний момент — зі спеціальним фондом у 100 мільярдів євро (107 мільярдів доларів) для відновлення боєздатності армії. Але хоча поповнення цього фонду дозволить Берліну виконати цільовий показник у 2% протягом наступних трьох років вперше з часів закінчення холодної війни в 1990 році, існує невизначеність щодо того, як досягти цільового рівня витрат, коли фонд буде вичерпано в 2028 році.

Більше того, німецьке військове керівництво попереджає, що Бундесверу (збройним силам Німеччини) потрібні додаткові кошти вже зараз, щоб бути боєздатним через п'ять років, коли, на їхню думку, росія буде здатна напасти на територію країн-членів НАТО. У найбільшій економіці Європи з валовим внутрішнім продуктом понад 4 трильйони євро нинішній оборонний бюджет у 52 мільярди євро приблизно на 28 мільярдів євро нижчий за цільовий показник НАТО.

Генеральний секретар НАТО сказав, що збільшення оборонних витрат Німеччини зараз має велике значення для Альянсу. Німецька коаліція лівих соціал-демократів (СДПН), лібералів, що підтримують бізнес, і партія "Зелених", які виступають за захист довкілля, намагається знайти гроші, щоб виконати цільовий показник НАТО, зважаючи на самостійно встановлені правила, які обмежують обсяг державних запозичень, які вони можуть брати.

"Наразі Шольц став на бік ліберального міністра фінансів Крістіана Лінднера, відкинувши заклики міністра оборони й союзника СДПН Бориса Пісторіуса збільшити щорічні витрати на оборону в наступному році на 6,7 мільярда євро, щоб ініціювати більше інвестицій — по суті, відкладаючи рішення до виборів 2025 року", — зазначає агентство.

Андреас Шварц, член бюджетного комітету парламенту від СДПН, заявив, що без додаткового фінансування Пісторіус залишиться наступного року з відносно мізерними 500 мільйонами євро для інвестицій в оборонні закупівлі.

"Йому потрібні 6,7 мільярда євро, щоб продовжувати інвестувати, заохочувати оборонну промисловість нарощувати потужності й постачати військам те, що вони терміново потребують", — повідомив він, додавши, що це може вплинути на деякі з найбільш нагальних військових закупівель, таких як боєприпаси, засоби протиповітряної оборони та ракетна артилерія.

Джерело в оборонному відомстві повідомило Reuters, що канцелярія попередила міністерство оборони, що воно не може розраховувати на нові фінансові повноваження до 2028 року. Замість цього канцелярія запропонувала представникам оборонного відомства поговорити з виробниками озброєнь і переконати їх розпочати виробництво зброї для Бундесверу за власний кошт і без контракту, погодившись на те, що оплата не надійде до 2028 року, повідомило джерело, додавши, що ця ідея була сприйнята з недовірою в міністерстві оборони Німеччини.