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ПОЛІТИКА

Боррель критикує тих, хто виступає за припинення збройової підтримки України

12 червня 2023, 15:56
Боррель критикує тих, хто виступає за припинення збройової підтримки України
Фото: Українська правда
Він стверджує, що, за даними Євростату, більшість європейського населення виступає за продовження підтримки України.

Жозеп Боррель, високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки запевняє, що Європа продовжить надавати військову підтримку Україні попри голоси проти цього.

Про це він сказав в інтерв'ю радіостанції Onda Cero.

"На цей момент ці об'єднані зусилля тривають", – заявив Боррель. Він стверджує, що, за даними Євростату, більшість європейського населення виступає за продовження підтримки України.

Попри це, Боррель визнав, що "це нормально, що війна в Україні привертає набагато більше уваги в прикордонних країнах, які відчувають безпосередню загрозу і мають попередній досвід того, що означає російське вторгнення", ніж в Іспанії чи Португалії, де суспільний інтерес до неї слабшає після більш ніж року бойових дій.

Боррель також розкритикував тих, хто виступає за мир і припинення військової підтримки України.

"А що буде далі? Якщо ви перестанете допомагати Україні у військовому плані, це не означає, що росія піде. Ми всі хочемо миру, але ми повинні знати, якого миру ми хочемо", – додав він.

Дипломат нагадав, що всі лідери, які їздили на зустріч з російським президентом владіміром путіним, повернулися з однією і тією ж відповіддю, що "у нього є військові цілі, які потрібно виконати, і поки він їх не виконає, він не збирається зупиняти війну".

Крім того, високий представник ЄС стверджує, що путін, можливо, чекає, коли пройдуть вибори у Сполучених Штатах.

Водночас він зазначив, що якби "був другом путіна, як китайці, я б сказав йому, що він зробив величезну помилку, і він має виправити її якнайшвидше".

"Ми очікуємо, що Китай вплине на путіна, щоб зупинити цю війну", – зазначив Боррель.

Дипломат підкреслив, що "метою може бути лише відхід росії з окупованих територій".

війнаБоррельозброєнняпідтримка України

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