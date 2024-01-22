Боррель на початку лютого відвідає Україну, аби підтвердити військову підтримку

Високий представник ЄС має намір обговорити реалізацію рішення щодо виділення Україні 5 мільярдів євро з Європейського фонду миру.

Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель відвідає Україну на початку лютого.

Про це сам він заявив під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ, повідомляє Укрінформ.

Боррель має намір підтвердити військову підтримку, зокрема, - обговорити реалізацію рішення щодо виділення Україні 5 мільярдів євро військової допомоги з Європейського фонду миру.

Нагадаємо, що торік у березні Рада ЄС збільшила фінансування Європейського фонду миру до майже €8 млрд до 2027 року. Рада також встановила фінансову контрольну суму для загальних витрат на військові навчання ЄС у розмірі 5 мільйонів євро.