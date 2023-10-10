Боррель на зустрічі очільників МЗС ЄС хоче бачити представників Ізраїлю і Палестини
Про це Жозеп Боррель написав в X (Twitter).
"Я запросив міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена приєднатися до зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яку я скликаю сьогодні в другій половині дня. Я також запросив міністра закордонних справ Ріяда Аль-Малікі виступити на засіданні і представити позицію Палестинської адміністрації", - йдеться в дописі.
Сьогодні в Омані міністри закордонних справ ЄС мають обговорити ситуацію в Ізраїлі і визначити, які дії слід вжити далі.
Раніше ми писали, що війна в Ізраїлі може підірвати світову економіку.