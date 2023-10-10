Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель запросив на екстрену зустріч міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, а також представників Ізраїлю та Палестини.

Про це Жозеп Боррель написав в X (Twitter).

"Я запросив міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена приєднатися до зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яку я скликаю сьогодні в другій половині дня. Я також запросив міністра закордонних справ Ріяда Аль-Малікі виступити на засіданні і представити позицію Палестинської адміністрації", - йдеться в дописі.

Сьогодні в Омані міністри закордонних справ ЄС мають обговорити ситуацію в Ізраїлі і визначити, які дії слід вжити далі.

Раніше ми писали, що війна в Ізраїлі може підірвати світову економіку.