Матеріали:
Теми:

Боррель назвав умову, за якою росія може погодитися на переговори

13 червня 2023, 19:57
Боррель назвав умову, за якою росія може погодитися на переговори
Фото: ЄС
путін зараз не налаштований на серйозні переговори з Україною.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що російський диктатор владімір путін не погодиться на мирні переговори з Україною до проведення виборів президента США.

Про це інформує Onda Cero.

Водночас він висловив впевненість, що російська агресія проти України розвивалася б по іншому сценарію, якби президентом Сполучених Штатів 2020 року було обрано Дональда Трампа, а Джо Байдена.

Боррельвійна в Україніпереговори з рфросія окупанти

Останні матеріали

Викрутаси піхоти кращі за броню. російська наволоч продовжує обстрілювати рятувальників – Том Купер
Cуспільство
Викрутаси піхоти кращі за броню. російська наволоч продовжує обстрілювати рятувальників – Том Купер
Переклад iPress – 13 червня 2023, 13:32
Трамп як найбільша надія москви. Пропагандони путіна мріють випхати США з Євразії – Джулія Девіс
Cуспільство
Трамп як найбільша надія москви. Пропагандони путіна мріють випхати США з Євразії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 червня 2023, 08:05
Український контрнаступ розпочався. Захід не повинен тиснути на Україну – Марк Галеотті, Девід Петреус та Бен Ходжес
Політика
Український контрнаступ розпочався. Захід не повинен тиснути на Україну – Марк Галеотті, Девід Петреус та Бен Ходжес
Переклад iPress – 12 червня 2023, 16:58
росіяни перетворюють масовий воєнний злочин на буденність. А Україна ж тільки розпочала контрнаступ – безпрецедентний з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
росіяни перетворюють масовий воєнний злочин на буденність. А Україна ж тільки розпочала контрнаступ – безпрецедентний з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 червня 2023, 11:54
Настрій росії погіршується. Як висвітлювали український контрнаступ провідні ЗМІ минулого тижня
Настрій росії погіршується. Як висвітлювали український контрнаступ провідні ЗМІ минулого тижня
Переклад iPress – 12 червня 2023, 08:25
Війни – це не відеоігри. ЗСУ на півдорозі до Маріуполя – Том Купер
Cуспільство
Війни – це не відеоігри. ЗСУ на півдорозі до Маріуполя – Том Купер
Переклад iPress – 11 червня 2023, 15:49
Труднощі та особливості контрнаступу ЗСУ на Запорізькому фронті. Пересилити артилерію та подолати мінні поля – Том Купер
Технології
Труднощі та особливості контрнаступу ЗСУ на Запорізькому фронті. Пересилити артилерію та подолати мінні поля – Том Купер
Переклад iPress – 11 червня 2023, 14:38
Українська
Політика
Українська "Кобра". Мета українського наступу – не шоу з попкорном – Мік Райан та Енн Епплбом
Переклад iPress – 09 червня 2023, 16:17
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється