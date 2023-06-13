Боррель назвав умову, за якою росія може погодитися на переговори
13 червня 2023, 19:57
Фото: ЄС
путін зараз не налаштований на серйозні переговори з Україною.
Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що російський диктатор владімір путін не погодиться на мирні переговори з Україною до проведення виборів президента США.
Про це інформує Onda Cero.
Водночас він висловив впевненість, що російська агресія проти України розвивалася б по іншому сценарію, якби президентом Сполучених Штатів 2020 року було обрано Дональда Трампа, а Джо Байдена.