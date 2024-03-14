Боррель підкреслив необхідність більшої, швидшої та постійної військової допомоги Україні

Євродипломат також подякував США за їх нещодавнє рішення надати додаткову військову допомогу Києву.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час зустрічі з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном наголосив на важливості міцних зв’язків між Вашингтоном та Брюсселем.

Про це повідомляє сайт Європейської служби зовнішніх дій.

"Жозеп Боррель наголосив на необхідності більшої, швидшої та більш стабільної військової допомоги для України. Він подякував США за їх нещодавнє рішення надати додаткову військову допомогу, та підкреслив, що перемога в Україні ґрунтується на продовжені наших потужних трансатлантичних зв’язків", – зазначається у заяві.

Блінкен та Боррель також обговорили координацію зусиль із пошуку справедливого та тривалого миру в Україні, включаючи глобальне залучення до міжнародних ініціатив, таких як Українська формула миру.

У заяві йдеться, що глава європейської дипломатії підтвердив зобов’язання ЄС надавати довгострокову допомогу для України, яка зараз дорівнює вже 138 мільярдів євро, і буде збільшуватися, та проінформував свого американського колегу про останній розвиток подій на шляху України до членства в ЄС.