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Боррель підтримав закупівлю країнами ЄС зброї для України в українського ОПК

06 травня 2024, 12:15
Боррель підтримав закупівлю країнами ЄС зброї для України в українського ОПК
Фото: Українська правда
Він вважає, що необхідно розвідувати нові шляхи для доставки військової підтримки в Україну.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель на Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна у Брюсселі заявив, що країни Євросоюзу могли б закуповувати озброєння для України в українських оборонних компаній та швидко передавати його для військової підтримки Києву.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За його словами, ЄС має бути креативнішим і розвідувати нові шляхи для доставки військової підтримки в Україну. 

"Якщо обладнання, якого нагально потребує Україна, може бути швидко виготовлене українською оборонною промисловістю, то я скажу – давайте купувати у них. Давайте допоможемо їм виробляти обладнання вдома", – додав він.

За словами Борреля, Данія показала приклад, розпочавши шлях прямого інвестування в українську оборонну індустрію. 

"Це шлях, яким потрібно йти. Закупівля обладнання в українських компаній чи у спільних європейських та українських підприємств, створених в Україні, це варіант, який ми будемо вивчати разом із країнами-членами", – сказав Боррель.

Жозеп Боррельвійна в Україніросія окупантипідтримка України

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