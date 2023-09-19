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Боррель підтвердив візит міністрів закордонних справ ЄС до Києва

19 вересня 2023, 09:03
Боррель підтвердив візит міністрів закордонних справ ЄС до Києва
Фото:ЕРА
Раніше ЗМІ із посиланням на дипломатичні джерела зазначали, що орієнтовно у жовтні міністри закордонних справ країн ЄС проведуть виїзне засідання у Києві.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель оголосив про те, що незабаром Рада міністрів ЄС із закордонних справ проведе засідання в Києві, аби на місці ознайомитися з ситуацією в Україні.

Про це він повідомив під час пресконференції в Нью-Йорку за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у рамках їхньої участі у Генеральній Асамблеї ООН.

За його словами, в обговоренні двосторонніх відносин з Україною цчасники присвятили дискусію безпеці. Зокрема, на Українському допоміжному фонді в рамках Європейського фонду миру, який Боррель запропонував на розгляд міністрів під час неформальної зустрічі Ради ЄС із закордонних справ.

"Ми будемо продовжувати обговорювати це. Ми будемо обговорювати це також з нашими українськими партнерами. Я можу повідомити, що ми проведемо зустріч міністрів закордонних справ в Києві вже невдовзі, у наступний період. Я поки що не називатиму конкретні дати, але це відбудеться невдовзі", - розповів Високий представник ЄС.

Рада ЄвропиБоррельвійна в Україніросія окупантиміністр закордонних справ

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