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Боррель повідомив, скільки снарядів ЄС підготує для України

11 травня 2023, 15:27
Боррель повідомив, скільки снарядів ЄС підготує для України
Фото:ЕРА
Йдеться про мільйон снарядів та понад 1000 ракет.
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейському союзі підготують для України 1 млн снарядів 155 мм. Також ще понад одну тисячу ракет.
Про це він сказав на Європейській конференції з питань оборони та безпеки, повідомляє Reuters.
"Перший транш становив 500 мільйонів євро. Сьогодні ми наближаємось до шести тисяч мільйонів євро. Разом країни та організації ЄС надали допомоги на 16 мільярдів євро, і це не кінець", - заявив Боррель.
Він розповів, що ЄС вже підготував понад 17 000 українських військових і планує, що до кінця року ця кількість досягне 30 000.

 

Боррельвійськова допомогавійна в Україніросія окупанти

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